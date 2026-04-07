Официального объяснения по этому поводу компания пока не давала.

На фоне кризиса на рынке DRAM ряд производителей компьютерных комплектующих вынужден повышать цены своих товаров — судя по всему, это коснулось и компании Asus, которая, как заметило издание VideoCardz, увеличила стоимость некоторых моделей Radeon RX 9070 XT.

Источник фото: Asus

В частности, видеокарта Prime RX 9070 XT White OC в официальном магазине Asus в США подорожала на 6,7 % (до 960 долларов), стоимость TUF RX 9070 XT OC увеличилась на 16,5 % (до 990 долларов), а Prime RX 9070 XT OC стала дороже на 17,5 % (940 долларов).

Источник фото: VideoCardz/PCPartPicker

Подтверждает эти изменения и сайт PCPartPicker, на котором отражено внезапное повышение ценников ряда моделей Asus. Отмечается, что сам производитель в настоящее время не давал каких-либо комментариев по этому поводу.

