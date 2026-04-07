Несколько дней назад энтузиасту kryptonfly удалось успешно модифицировать прошивку материнской платы на базе чипсета Z790 таким образом, чтобы она без проблем распознавала 12 P-ядер, которыми оснащается недавно дебютировавший процессор Core 9 273QPE, что дало возможность другим обладателям данного CPU запустить и протестировать его на своих матплатах.
Как пишет издание Tom's Hardware, нескольким пользователям форума Overclock.net удалось протестировать процессор Intel Core 9 273QPE в Cinebench R23 — одним из первых высокого показателя добился CarSalesman, продемонстрировав результат 33 111 баллов на частоте 5,4 ГГц на всех ядрах и энергопотреблении 286 Вт, что чуть выше по сравнению с Ryzen 9 9900X3D.
Ещё один участник форума под ником Talon2016 сообщил, что его Core 9 273QPE в паре с Asus ROG Maximus Z790 Apex и 64 ГБ DDR5-5600 обеспечил в том же бенчмарке 32 288 очков. Данный результат примерно соответствует возможностям Core i9-13900K. Чуть позже энтузиаст смог улучшить показатель до 33 818 баллов, обогнав 20-ядерный 28-поточный Core i7-14700. Кроме того, пользователю удалось запустить на своём ПК Battlefield 6 с включённой функцией Secure Boot на тактовой частоте 5,4 ГГц на всех ядрах.
Ранее ряд производителей заявил, что процессоры Bartlett Lake, в том числе Core 9 273QPE, официально не совместимы с потребительскими материнскими платами, но энтузиасты, в частности kryptonfly, были с этим не согласны, добившись обхода ограничений.