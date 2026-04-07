Тесты процессора Bartlett Lake проводились на матплатах Z790.

Несколько дней назад энтузиасту kryptonfly удалось успешно модифицировать прошивку материнской платы на базе чипсета Z790 таким образом, чтобы она без проблем распознавала 12 P-ядер, которыми оснащается недавно дебютировавший процессор Core 9 273QPE, что дало возможность другим обладателям данного CPU запустить и протестировать его на своих матплатах.

Источник фото: KitGuru

Как пишет издание Tom's Hardware, нескольким пользователям форума Overclock.net удалось протестировать процессор Intel Core 9 273QPE в Cinebench R23 — одним из первых высокого показателя добился CarSalesman, продемонстрировав результат 33 111 баллов на частоте 5,4 ГГц на всех ядрах и энергопотреблении 286 Вт, что чуть выше по сравнению с Ryzen 9 9900X3D.

Источник фото: CarSalesman/Overclock.net

Ещё один участник форума под ником Talon2016 сообщил, что его Core 9 273QPE в паре с Asus ROG Maximus Z790 Apex и 64 ГБ DDR5-5600 обеспечил в том же бенчмарке 32 288 очков. Данный результат примерно соответствует возможностям Core i9-13900K. Чуть позже энтузиаст смог улучшить показатель до 33 818 баллов, обогнав 20-ядерный 28-поточный Core i7-14700. Кроме того, пользователю удалось запустить на своём ПК Battlefield 6 с включённой функцией Secure Boot на тактовой частоте 5,4 ГГц на всех ядрах.

Источник фото: Talon2016/Overclock.net

Ранее ряд производителей заявил, что процессоры Bartlett Lake, в том числе Core 9 273QPE, официально не совместимы с потребительскими материнскими платами, но энтузиасты, в частности kryptonfly, были с этим не согласны, добившись обхода ограничений.