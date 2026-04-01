Эксперт YouTube-канала NJ Tech сравнил показатели частоты кадров в Linux-дистрибутиве CachyOS и Windows 11 25H2 в целом ряде современных игр. Для тестов он использовал ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 5 5600X, видеокартой Radeon RX 6700 XT и 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Применялись пакеты MESA 26.0.3 и Adrenalin 26.3.1.
В разрешении 1080p показатели средней частоты кадров/1% low оказались следующими:
- Crimson Desert (пресет Ultra): Windows 11 – 59 fps/48 fps, CachyOS – 63 fps/50 fps
- Where Winds Meet (пресет Ultra): Windows 11 – 72 fps/62 fps, CachyOS – 92 fps/65 fps
- Warhammer 40000: Space Marine 2 (пресет Ultra, TAA): Windows 11 – 68 fps/58 fps, CachyOS – 81 fps/72 fps
- The Last of Us Part II Remastered (очень высокие настройки, TAA): Windows 11 – 60 fps/48 fps, CachyOS – 71 fps/58 fps
- DOOM: The Dark Ages (пресет Ultra Nightmare, TAA): Windows 11 – 52 fps/42 fps, CachyOS – 60 fps/45 fps
- Resident Evil Requiem (максимальные настройки, RT выкл.): Windows 11 – 87 fps/65 fps, CachyOS – 96 fps/75 fps
- Counter-Strike 2 (средние настройки, MSAA 2x, FSR выкл.): Windows 11 – 380 fps/174 fps, CachyOS – 419 fps/198 fps
- Cyberpunk 2077 (пресет Ultra, RT выкл.): Windows 11 – 91 fps/63 fps, CachyOS – 98 fps/76 fps
- Alan Wake 2 (высокие настройки, RT выкл., FSR 2 Native): Windows 11 – 55 fps/44 fps, CachyOS – 59 fps/48 fps
- Red Dead Redemption 2 (максимальное качество, высокие настройки TAA): Windows 11 – 81 fps/64 fps, CachyOS – 85 fps/70 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (очень высокие настройки, PICO Native): Windows 11 – 39 fps/30 fps, CachyOS – 41 fps/34 fps
- Helldivers 2 (пресет Ultra): Windows 11 – 87 fps/81 fps, CachyOS – 91 fps/85 fps
- ARC Raiders (пресет Epic, RT Static, TAA): Windows 11 – 88 fps/75 fps, CachyOS – 91 fps/78 fps
- Tom Clancy's The Division 2 (пресет Ultra): Windows 11 – 128 fps/97 fps, CachyOS – 128 fps/93 fps
- The First Descendant (пресет Ultra, FSR 3 Native): Windows 11 – 63 fps/39 fps, CachyOS – 54 fps/38 fps
В целом, показатели средней частоты на RX 6700XT в CachyOS были выше по сравнению с Windows 11 в подавляющем большинстве представленных игр, варьируясь от 3 до 27 %, за исключением The First Descendant, где наблюдалось преимущество ОС от Microsoft на 17 %, а также Tom Clancy's The Division 2, в которой сохранялся паритет.