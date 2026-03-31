Пользователю улыбнулась удача.

Истории, когда пользователь заказывает один товар, а получает совсем другой, постоянно появляются в сети Интернет — некоторые из них заканчиваются на позитивной ноте, как и произошло с участником платформы Reddit.

Источник фото: Beneficial_Island809/Reddit

Как говорится в материале издания Wccftech, пользователь Beneficial_Island809 сообщил, что заказал в сети Интернет подержанный кулер для процессора AMD. К своему удивлению, после распаковки он обнаружил в коробке процессор Ryzen 5 8400F. Как видно на опубликованных фотографиях, теплораспределительная крышка CPU выглядит немного потёртой, но контактная площадка, судя по всему, в порядке.

В настоящее время неизвестно, работоспособен ли данный процессор, так как пользователь пока не имеет возможности это проверить. При этом внешне экземпляр не выглядит контрафактным. Хотя Ryzen 5 8400F является бюджетной моделью, получить процессор за 150 долларов США выглядит приятным сюрпризом.

