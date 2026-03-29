Заметный рост стоимости целого ряда компьютерных комплектующих заставил некоторых геймеров отказаться от выбора современных видеокарт, отдав предпочтение моделям прошлых поколений в качестве временного решения. Энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD также продолжает изучать производительность видеоадаптеров предыдущих лет — в частности, в новом видеоролике он протестировал AMD Radeon RX Vega 64 8 ГБ, выпущенную в 2017 году.

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

Тестовая сборка была оснащена процессором Intel Core i5-12400F и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 CL32. Видеокарта тестировалась как в обычном режиме, так и с включённой технологией кэширования с использованием возможностей контроллера HBCC, позволяющей выделить часть системной памяти для хранения графических данных — энтузиаст установил предел в 16 ГБ.

В тестах при разрешении 1440p результаты средней частоты кадров/1% low были следующими:

Resident Evil Requiem (максимальные настройки, TAA): обычный режим – 46,4 fps/38,4 fps, HBCC вкл. – 44,7 fps/36,1 fps

Kingdom Come: Deliverance II (высокие настройки, SMAA 2TX): обычный режим – 39,8 fps/31,9 fps, HBCC вкл. – 40,8 fps/9,6 fps

Battlefield 6 (средние настройки, высокое качество текстур, TAA): обычный режим – 54,0 fps/43,0 fps, HBCC вкл. – 53,4 fps/43,9 fps

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (средние настройки, высокое качество отражений, TSR): обычный режим – 37,3 fps/29,5 fps, HBCC вкл. – 37,3 fps/27,9 fps

The Outer Worlds 2 (высокие настройки, TAA): обычный режим – 24,7 fps/18,6 fps, HBCC вкл. – 23,8 fps/18,5 fps

В целом, ПК с Radeon RX Vega 64 и Core i5-12400F обеспечивает приемлемые показатели в большинстве представленных игр, хотя не всегда с высокими настройками графической составляющей. При этом использование HBCC не только не помогает в выбранных энтузиастом играх, но иногда и снижает fps, как в случае с Kingdom Come: Deliverance II.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424