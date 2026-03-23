Эксперты продолжают со всех сторон изучать недавно дебютировавшую игру Crimson Desert — в частности, в свежем видеоролике, опубликованном YouTube-каналом Bang4BuckPC Gamer, сравнивается графическая составляющая игры с включённой трассировкой и реконструкцией лучей, а также без использования этих технологий. Тестовая сборка включала в себя процессор AMD Ryzen 9 9950X3D, видеокарту GeForce RTX 5090 и 2x32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000. Тестирование проводилось в разрешении 4K с настройками Cinematic и DLSS 4.0 в режиме Balanced.

Источник фото: Bang4BuckPC/YouTube

Как показано в видео, на открытых пространствах с травой и деревьями разница между изображением с выключенной и включённой трассировкой и реконструкцией лучей для рядового геймера практически незаметна.

В ночное время суток картинка с трассировкой лучей преображается, особенно с несколькими источниками света. Кроме того, хорошо заметна разница в качестве при взгляде на разнообразные текстуры материалов, включая камень и металл.

В комментариях к видео пользователи отмечают, что заметное повышение качества изображения при использовании трассировки лучей в Crimson Desert наблюдается в интерьерных сценах и в дождливую погоду, тогда как при солнечном свете улучшение графики не слишком значительно.

При этом использование трассировки и реконструкции лучей негативно влияет на производительность, снижая частоту кадров в среднем на 40-50%.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424