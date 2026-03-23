Подобная стратегия Microsoft не всем по душе

В процессе установки Windows 11 требуется входить в свою учётную запись Microsoft, что нравится далеко не всем пользователям. Как оказалось, некоторые сотрудники Microsoft тоже не в восторге от сложившейся ситуации — в частности, о своей позиции высказался Скотт Хансельман, занимающий пост вице-президента и члена технического персонала компании, пишет издание Windows Latest.

В ответ на жалобу пользователя в социальных сетях на принуждение к использованию учётной записи Microsoft в процессе установки Windows 11 Скотт Хансельман сообщил, что ему это тоже не нравится и он уже работает над исправлением ситуации. Хотя это не гарантирует, что Microsoft пересмотрит свою стратегию по данному вопросу в ближайшее время, сотрудники компании могут поспособствовать этому в будущем.

В последнее время компания Microsoft убрала ряд способов, которые позволяют обходить требование использовать учётную запись, настоятельно рекомендуя не применять обходные пути при инсталляции Windows 11. При этом компания пообещала, что упростит процесс первоначальной настройки ОС.