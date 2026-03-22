Вышедшая несколько дней назад игра Crimson Desert вызвала большой интерес со стороны геймеров и энтузиастов. Не остаётся в стороне и YouTube-канал ZTT Extras, на котором совсем недавно вышел новый видеоролик, проливающий свет на возможности бюджетных видеокарт Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 в Crimson Desert.

Источник фото: ZTT Extras

Тестовая сборка была оснащена процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3200. В разрешении 1080p сборка обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

низкие настройки: RX 6600 – 49 fps/41 fps, RTX 3060 – 62 fps/49 fps

низкие настройки, FSR/DLSS Balanced: RX 6600 – 72 fps/58 fps, RTX 3060 – 62 fps/48 fps

высокие настройки, FSR/DLSS Balanced: RX 6600 – 52 fps/42 fps, RTX 3060 – 60 fps/46 fps

По результатам тестов видно, что включение FSR для Radeon RX 6600 позволяет заметно повысить частоту кадров, тогда как активация DLSS практически не даёт никакого прироста для RTX 3060 в Crimson Desert. Также не слишком заметна разница в fps для модели Nvidia между низкими и высокими настройками графики. Вполне возможно, что это будет исправлено в будущих обновлениях игры.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424