В NJ Tech сравнили качество картинки и fps в Crimson Desert с FSR 3.1 и FSR 4.0.2b на RX 6500 XT
Тестовый ПК оснастили Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ ОЗУ

Геймеры и эксперты продолжают изучать недавно дебютировавшую игру Crimson Desert, тестируя её в различных режимах и разрешениях — в частности, на YouTube-канале NJ Tech вышло свежее видео, раскрывающее возможности Radeon RX 6500 XT 4 ГБ с двумя версиями апскейлера AMD FSR. Тестовый ПК был снабжён процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4.

Визуальное сравнение AMD FSR 3.1 и FSR 4.0.2b INT8 в режиме Quality при разрешении 1080p и низких настройках графики показывает, что более новая версия технологии масштабирования обеспечивает более качественное изображение, хотя для этого приходится жертвовать производительностью.

В тестах с указанными ранее настройками графической составляющей результаты средней частоты кадров/1% low оказались следующими:

  • FSR 3.1 Native – 37 fps/32 fps
  • FSR 4.0.2b Native – 36 fps/31 fps
  • FSR 3.1 Quality – 51 fps/40 fps
  • FSR 4.0.2b Quality – 48 fps/39 fps

Источник фото: NJ Tech/YouTube

В целом, видеокарта начального класса RX 6500 XT на базе RDNA 2, выпущенная в начале 2022 года, обеспечивает приемлемую частоту кадров, а включение FSR 4.0.2b позволяет заметное улучшить картинку за счёт небольшой потери fps.

Источник: youtube.com
