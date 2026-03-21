Взлетевшие цены на комплектующие в связи с кризисом на рынке DRAM заставляют геймеров смотреть в сторону сборок прошлых лет в качестве временного решения — один из таких ПК протестировал энтузиаст YouTube-канала Budget-Builds Official.
Источник фото: Budget-Builds Official/YouTube
Тестовая сборка, которая обошлась ютуберу в 100 долларов США, включала в себя 4-ядерный 8-поточный процессор Intel Xeon E3-1270 v3 для платформы Socket 1150, практически являющийся аналогом Core i7-4770, видеокарту AMD Radeon RX 580 8 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти DDR3-1600, SSD на 120 ГБ, жёсткий диск объёмом 1 ТБ, СЖО и блок питания Corsair CX430M. ПК работал под управлением Windows 11 IoT.
В игровых тестах сборка с указанными характеристиками продемонстрировала следующие результаты средней частоты кадров/1% low:
- Grand Theft Auto V Enhanced (1080p, очень высокие настройки, HBAO) – 65 fps/54 fps
- Grand Theft Auto V Legacy (1080p, пресет Ultra, AMD CHS) – 68 fps/57 fps
- Counter-Strike: Global Offensive (1080p) – 203 fps/168 fps
- Counter-Strike 2 (1080p, низкие настройки, динамические тени) – 192 fps/131 fps
- Counter-Strike 2 (960p, низкие настройки, динамические тени) – 259 fps/164 fps
- ARC Raiders (1080p, средние настройки, FSR Balanced) – 60 fps/51 fps
- ARC Raiders (1080p, средние настройки) – 53 fps/45 fps
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (1080p, средние настройки, FSR Balanced) – 36 fps/26 fps
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (900p, средние настройки) – 30 fps/25 fps
- Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки, FSR Balanced) – 54 fps/42 fps
- Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки) – 38 fps/31 fps
- PUBG: Battlegrounds (1080p, DX12, средние/высокие настройки) – 60 fps/49 fps
- BeamNG.drive (1080p, высокие настройки, Jungle) – 44 fps/36 fps
- Rust (1080p, средние/высокие настройки) – 65 fps/52 fps
- Red Dead Redemption 2 (1080p, высокие/Ultra настройки) – 66 fps/53 fps
- Baldur's Gate 3 (1080p, DX11, высокие настройки) – 36 fps/24 fps
- Hitman (1080p, высокие настройки, Best) – 45 fps/22 fps
- Hitman (1080p, высокие настройки, Base) – 60 fps/55 fps
- Fallout 4 Anniversary Edition (1080p, пресет Ultra) – 55 fps/41 fps
- Mount & Blade II: Bannerlord (1080p, очень высокие настройки) – 87 fps/60 fps
- Crysis Remastered (1080p, высокие настройки) – 31 fps/26 fps
- Cities: Skylines (1080p, высокие настройки) – 36 fps/22 fps
В целом, ПК с Xeon E3-1270 v3 и RX 580 8 ГБ неплохо показал себя в большинстве представленных игр, хотя в ряде из них пришлось снижать настройки. При этом стоимость данной сборки составила всего 100 долларов, что позволяет использовать её в качестве бюджетного решения, чтобы переждать затянувшийся кризис на рынке, не тратя большие суммы на современные системы.
