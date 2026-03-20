Новинка имеет больше ядер по сравнению с предшественником.

Несколько дней назад компания Intel презентовала свою обновлённую линейку процессоров Arrow Lake Refresh, и один из её представителей, Core Ultra 5 250KF Plus, был протестирован в бенчмарке PassMark, пишет издание Wccftech.

Процессор Intel Core Ultra 5 250KF Plus является преемником Core Ultra 5 245KF, имея 18-ядерную конфигурацию (6P+12E) против 14-ядерной (6P+8E), более высокую тактовую частоту в режиме Boost (5,3 ГГц вместо 5,2 ГГц), а также по 30 МБ L2 и L3-кэша. В однопоточном режиме новинка набрала 4907 баллов, а в многопоточном получила 53 977 очков, что на 4 и 25 % выше по сравнению с соответствующими показателями Core Ultra 5 245KF.

Отмечается, что стоимость Intel Core Ultra 5 250KF Plus составит от 174 долларов США, что примерно соответствует текущей цене Core Ultra 5 245KF. Более подробные обзоры процессоров Arrow Lake Refresh ожидаются 23 марта текущего года.

