Выпущенный в рамках Patch Tuesday апдейт KB5079473 для Windows 11 версий 25H2 и 24H2 частично нарушает работоспособность ряда приложений, пишет издание Neowin. Сообщается, что на официальном сайте Microsoft предупредила клиентов, что при попытке использовать учётную запись Microsoft в приложениях компании, в том числе Word, Excel, Teams Free, OneDrive, Edge и Copilot, может возникнуть ошибка даже при активном подключении к сети Интернет.

В результате пользователь не сможет войти в систему при помощи аккаунта Microsoft и будет видеть сообщение «Для этого вам потребуется Интернет. Похоже, вы не подключены к Интернету». Компания отмечает, что ошибка связана с переходом устройства в определённое состояние сетевого подключения.

В настоящее время Microsoft предлагает перезагрузить компьютер в качестве обходного пути для решения данной проблемы. При этом совершать данное действие необходимо с активным подключением к сети Интернет, в противном же случае ошибка не исчезнет.