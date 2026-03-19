Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ряде современных игр
Сборка была оснащена процессором Ryzen 5 5600X.

Видеокарты GeForce GTX 1060 6 ГБ и Radeon RX 580 8 ГБ были выпущены в 2016 и 2017 году соответственно, но в условиях кризиса на рынке компьютерных комплектующих до сих пор могут использоваться в качестве временного решения, что и показали тесты YouTube-канала NJ Tech.

Источник фото: Amazon

Тестовая сборка включала в себя процессор AMD Ryzen 5 5600X и 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Для видеокарты Nvidia использовался драйвер GeForce 581.94, а для модели AMD — Adrenalin 26.1.1. Тесты проводились в Windows 11 Pro 25H2. Результаты тестирования в разрешении 1080p в отношении средней частоты кадров/1% low оказались следующими:

  • Resident Evil Requiem (низкие настройки, детализация волос выкл.): GTX 1060 – 55 fps/37 fps, RX 580 – 87 fps/80 fps
  • Red Dead Redemption 2 (средние настройки, высокое качество текстур, высокие настройки TAA): GTX 1060 – 50 fps/43 fps, RX 580 – 64 fps/32 fps
  • Cyberpunk 2077 (низкие настройки): GTX 1060 – 51 fps/37 fps, RX 580 – 57 fps/43 fps
  • Where Winds Meet (сбалансированный пресет, DX11): GTX 1060 – 50 fps/44 fps, RX 580 – 44 fps/39 fps
  • Helldivers 2 (низкие настройки): GTX 1060 – 79 fps/72 fps, RX 580 – 73 fps/68 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (очень высокие настройки, TAA): GTX 1060 – 77 fps/45 fps, RX 580 – 71 fps/47 fps
  • ARC Raiders (низкие настройки, RTGI Static, TAA): GTX 1060 – 76 fps/64 fps, RX 580 – 71 fps/63 fps
  • Counter-Strike 2 (низкие настройки): GTX 1060 – 218 fps/101 fps, RX 580 – 208 fps/111 fps
  • Marvel Rivals (низкие настройки, SSGI+SSR): GTX 1060 – 39 fps/32 fps, RX 580 – 40 fps/33 fps
  • Warframe (средние настройки, SMAA): GTX 1060 – 97 fps/70 fps, RX 580 – 95 fps/75 fps
  • PUBG: Battlegrounds (средние настройки): GTX 1060 – 113 fps/87 fps, RX 580 – 111 fps/97 fps

Источник фото: NJ Tech/YouTube

В целом, в зависимости от игры лидирует то GTX 1060, то RX 580 — наибольшее преимущество у видеокарты Nvidia в Where Winds Meet (+14 %), тогда как видеоадаптер AMD лучше всего раскрывает себя в Resident Evil Requiem (+58 %). При этом обе модели обеспечивают комфортные и даже высокие показатели fps во всех представленных играх, хотя в ряде из них приходится заметно снижать настройки.

#geforce gtx 1060 #radeon rx 580
Источник: youtube.com
