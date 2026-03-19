Эксперт YouTube-канала tronger продолжает изучать возможности сборок прошлых лет в популярных играх — на этот раз он собрал ПК, оснащённый 4-ядерным 4-поточным процессором Intel Core i3-9100F, выпущенным в 2019 году, видеокартой GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ, дебютировавшей в 2016 году, и 16 ГБ оперативной памяти DDR4.

Источник фото: tronger/YouTube

Указанная сборка смогла продемонстрировать следующие результаты относительно частоты кадров/1% low:

Counter-Strike 2 (960p, низкие настройки) – 134 fps/74 fps

Valorant (1080p, средние настройки) – 230 fps/128 fps

Fortnite (900p, низкие настройки) – 105 fps/51 fps

Marvel Rivals (720p, низкие настройки) – 43 fps/29 fps

Wuthering Waves (1080p, низкие настройки) – 46 fps/18 fps

Minecraft (пресет Fancy, BSL Shaders) – 45 fps/42 fps

Grand Theft Auto V (1080p, высокие настройки) – 75 fps/57 fps

Red Dead Redemption 2 (1080p, низкие настройки) – 29 fps/25 fps

Forza Horizon 5 (1080p, низкие настройки) – 43 fps/37 fps

Resident Evil 4 Remake (1080p, низкие настройки) – 41 fps/6 fps

Тестирование GTX 1050 Ti в паре с Core i3-9100F показывает, что в большинстве представленных игр сборка способна обеспечить приемлемые показатели частоты кадров, но для этого приходится снижать не только настройки, но и разрешение.

