Энтузиаст YouTube-канала NJ Tech продемонстрировал работу трёх разных технологий масштабирования, включая PICO от Guerrilla Games, FSR от AMD и XeSS от Intel, в ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach на компьютере, оснащённом бюджетной видеокартой GeForce GTX 1650 4 ГБ, процессором Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4.

В разрешении 1080p на указанном ПК с использованием трёх разных апскейлеров удалось добиться следующих показателей средней частоты кадров/1% low:

низкие настройки, PICO Native AA, генерация кадров выкл. – 29 fps/26 fps

низкие настройки, FSR 3.1.5 Quality, генерация кадров выкл. – 40 fps/31 fps

низкие настройки, FSR 3.1.5 Quality, генерация кадров FSR 3.1.6 – 59 fps/49 fps

низкие настройки, XeSS Quality, генерация кадров выкл. – 38 fps/31 fps

низкие настройки, XeSS Quality, генерация кадров XeSS – 61 fps/21 fps

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Эксперт отметил, что технология PICO уступает FSR и XeSS по качеству изображения в тестируемых режимах. В целом, даже бюджетная GTX 1650 позволяет вполне комфортно поиграть в Death Stranding 2: On the Beach, хотя для этого необходимо будет снизить настройки и включить технологию масштабирования с генерацией кадров.

