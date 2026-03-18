Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Death Stranding 2 On the Beach протестирована на GTX 1650 и Ryzen 5 5600X с тремя апскейлерами
Тестовый ПК имел 16 ГБ ОЗУ DDR4.

Энтузиаст YouTube-канала NJ Tech продемонстрировал работу трёх разных технологий масштабирования, включая PICO от Guerrilla Games, FSR от AMD и XeSS от Intel, в ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach на компьютере, оснащённом бюджетной видеокартой GeForce GTX 1650 4 ГБ, процессором Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4.

В разрешении 1080p на указанном ПК с использованием трёх разных апскейлеров удалось добиться следующих показателей средней частоты кадров/1% low:

  • низкие настройки, PICO Native AA, генерация кадров выкл. – 29 fps/26 fps
  • низкие настройки, FSR 3.1.5 Quality, генерация кадров выкл. – 40 fps/31 fps
  • низкие настройки, FSR 3.1.5 Quality, генерация кадров FSR 3.1.6 – 59 fps/49 fps
  • низкие настройки, XeSS Quality, генерация кадров выкл. – 38 fps/31 fps
  • низкие настройки, XeSS Quality, генерация кадров XeSS – 61 fps/21 fps

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Эксперт отметил, что технология PICO уступает FSR и XeSS по качеству изображения в тестируемых режимах. В целом, даже бюджетная GTX 1650 позволяет вполне комфортно поиграть в Death Stranding 2: On the Beach, хотя для этого необходимо будет снизить настройки и включить технологию масштабирования с генерацией кадров.

Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter