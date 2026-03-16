Игры тестировались в разрешении 4K

Энтузиаст YouTube-канала Bang4BuckPC Gamer выпустил новое видео, в котором протестировал сборку, снабжённую процессором AMD Ryzen 9 9950X3D и видеокартой Radeon RX 9070 XT в нескольких играх с включённой трассировкой пути.

В разрешении 4K игровой ПК с указанными характеристиками смог обеспечить следующие показатели средней/минимальной частоты кадров:

Cyberpunk 2077 (высокое качество текстур, FSR 4 Ultra Performance) – 70 fps/62 fps

F1 25 (пресет Ultra Max, FSR 4 Ultra Performance) – 107 fps/36 fps

Doom: The Dark Ages (настройки Nightmare, FSR 3 Ultra Performance) — 58 fps/27 fps

В целом, сборка с Ryzen 9 9950X3D и RX 9070 XT показала достаточно высокие результаты средней частоты кадров. При этом некоторые пользователи в комментариях отметили, что игра Doom: The Dark Ages в визуальном плане при тестировании выглядела не слишком хорошо, связав это с использованием FSR 3.