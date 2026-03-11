Акция касается покупателей в Японии.

Японское подразделение компании ZOTAC решило провести необычную акцию, в ходе которой подарит покупателям ряда своих видеокарт и ПК складной зонт, а особо расторопные клиенты получат ещё и Resident Evil Requiem в придачу, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/ZOTAC Japan

Сообщается, что акция распространяется на модели GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5090 и продлится с 27 февраля по 5 апреля. Покупатели данных моделей и соответствующих ПК смогут получить в подарок зонтик с оригинальным дизайном ZOTAC Gaming, просто заполнив форму заявки и приложив чек, а тем, кто успеет сделать это до 16 марта, дополнительно полагается купон на активацию игры Resident Evil Requiem для ПК.

Производитель отмечает, что в случае отсутствия зонтов на складе покупатель может рассчитывать на другой оригинальный товар с логотипом ZOTAC в качестве подарка.

