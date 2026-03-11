Судя по всему, речь идёт о Ryzen 9 9950X3D2.

Производитель Asus выпускает свежую бета-версию прошивки с микрокодом AGESA 1.3.0.0a для своих материнских плат на базе чипсета X870, которая приносит поддержку для будущих моделей процессоров, пишет издание VideoCardz.

Может быть интересно

Источник фото: NotebookCheck/AMD

В примечании к обновлению BIOS бета-версии 2103 говорится о добавлении поддержки предстоящих CPU, но конкретные модели не называются. Издание предполагает, что наиболее вероятным кандидатом на эту роль является будущий настольный процессор с двойной кэш-памятью 3D V-Cache Ryzen 9 9950X3D2, тогда как представители серии Ryzen AI 400 вряд ли для этого подходят, так как уже были официально анонсированы несколько дней назад.

Отмечается, что обновление с AGESA 1.3.0.0a также должно исправить проблемы со стабильностью, в частности устранить ошибку с BitLocker.