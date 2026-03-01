Компания пока не дала официальных комментариев по этому поводу.

Компания MSI обратилась к представителям ряда сайтов, на которых была размещена прошивка для экстремального разгона RTX 5090, изначально предназначавшаяся для GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z и позволяющая повысить лимит мощности до 2500 Вт, требуя удаления файлов BIOS, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz

В частности, главный редактор TechPowerUp сообщил, что совсем недавно получил запрос на удаление BIOS XOC из файлового архива сайта со стороны MSI. Ещё один пользователь форума Overclock.net утверждает, что его репозиторий, в котором содержится BIOS 2500 Вт, был удалён с сайта Github по DMCA.

В настоящее время неизвестно, с какой целью MSI запрашивает удаление прошивки, которая зачастую используется только энтузиастами и оверклокерами, знающими своё дело. Кроме того, использование данной версии BIOS в любом случае аннулирует гарантию, что указывает непосредственно MSI.

