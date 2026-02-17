Анонс новинок ожидается 25 февраля текущего года.

Компания Samsung готовится представить свою новую флагманскую линейку Galaxy S26, но предварительные результаты тестов смартфонов уже которую неделю появляются в сети Интернет — свежими данными поделилось издание TechManiacs, сравнившее возможности двух моделей новой серии в Geekbench, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Wccftech

Для сравнения использовался Galaxy S26 Ultra, основанный на разогнанном до 4,74 ГГц 8-ядерном (2+6) чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, и стандартный Galaxy S26 на базе чипа Exynos 2600, достигающего частоты 3,8 ГГц. В одноядерном режиме разница почти в 1 ГГц хорошо заметна, так как чип от Qualcomm обеспечивает результат в 3 724 балла, тогда как собственный чипсет Samsung позволяет получить только 3 197 очков.

В многоядерном режиме ситуация чуть иная — Exynos 2600 отстаёт от Snapdragon 8 Elite Gen 5 всего на 2 %, имея в своём активе 11 012 баллов, что, судя по всему, обеспечивается за счёт 10-ядерной (1+3+6) конфигурации чипа от Samsung.

Источник фото: NotebookCheck/TechManiacs

Ожидается, что линейка смартфонов Samsung Galaxy S26 будет официально представлена уже 25 февраля текущего года, а в продажу поступит в начале марта.