Компания решила усложнить жизнь злоумышленникам.

В связи с заметным удорожанием оперативной памяти участились случаи подмены модулей в процессе их доставки или возврата товара, когда память DDR5 заменяется на более старую и дешёвую или даже вовсе на муляж, что заставило компанию Corsair принять меры, которые должны снизить риск получить некачественный набор ОЗУ, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/Corsair

В целях борьбы с мошенниками Corsair обновила упаковку комплектов оперативной памяти Vengeance DDR5, состоящих из двух модулей и относящихся как к бюджетной версии RS и стандартной линейке, так и серии с RGB-подсветкой — теперь вместо жёлтой картонной коробки наборы ОЗУ получили прозрачную пластиковую упаковку. Благодаря этому покупатель сможет оценить внешний вид товара перед приобретением.

В качестве дополнительной меры защиты используется защитная пломба, обёрнутая вокруг упаковки, чтобы предотвратить повторное запечатывание после того, как коробка была вскрыта. Отмечается, что нововведение касается только комплектов из двух модулей, тогда как остальные наборы будут использовать прежнюю упаковку, которая, впрочем, получит дополнительную защитную этикетку.