Также счастливчик обнаружил ещё несколько полезных компонентов и устройств.

Любители дешёвых комплектующих частенько посещают магазины подержанных товаров, где иногда находят интересующие их продукты по заманчивым ценам, но участник платформы Reddit под ником ringosbigfuckingnose не стесняется проверять контейнеры для переработки электроники, где совсем недавно он обнаружил несколько ценных компонентов.

Может быть интересно

Наиболее интересной находкой пользователя выглядит комплект оперативной памяти Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 64 ГБ, состоящий из двух модулей. Как отмечает издание VideoCardz, аналогичный набор, уже бывший в использовании, на Newegg в настоящее время предлагается за 500 долларов США.

Источник фото: ringosbigfuckingnose/Reddit

В список других компонентов, которые обнаружил ringosbigfuckingnose, входит материнская плата Asus, NAS-сервер Drobo на 5 отсеков, процессор Core i7 10-го поколения с кулером и монитор Samsung. Вполне возможно, что пользователь сумеет вдохнуть в них новую жизнь и спасти от процесса переработки ещё на несколько лет.