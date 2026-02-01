Непростые времена требуют быстрой реакции со стороны геймеров

На фоне неблагоприятной ситуации на рынке памяти и связанного с этим роста цен на ряд комплектующих приобрести видеокарту по рекомендованной цене становится нетривиальной задачей, что подтверждается в материале издания VideoCardz, ссылающегося на данные ComputerBase.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Сообщается, что в официальном магазине Nvidia в Германии впервые с начала декабря прошлого года появились видеокарты серии GeForce RTX 50 Founders Edition, которые производитель предлагает по рекомендованным ценам, и они были раскуплены за считанные минуты. В частности, запасов GeForce RTX 5090 FE, оценённой в 2099 евро, хватило всего на восемь минут, RTX 5080 FE за 1059 евро продержалась двадцать минут, тогда как RTX 5070 FE, предлагающаяся за 589 евро, была в наличии около трёх часов. Аналогичная ситуация, как сообщается, наблюдалась и в других официальных магазинах ЕС.

В настоящее время стоимость видеокарт серии GeForce RTX 50 далека от рекомендованной — например, ценник GeForce RTX 5090 в немецкой рознице стартует с отметки 3000-3500 евро и лишь нечасто опускается ниже, тогда как RTX 5080 предлагается от 1350-1400 евро. Видеокарты RTX 5070 подорожали не так заметно — всё ещё можно найти модель за 630-650 евро. Отмечается, что в целом ряде стран компания Nvidia полагается на своих партнёров, поэтому поставки видеокарт Founders Edition являются ограниченными.