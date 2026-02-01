Сайт Конференция
Блоги
breaking-news
Модели RTX 50 FE появились в магазине Nvidia по рекомендованным ценам и были раскуплены за минуты
Непростые времена требуют быстрой реакции со стороны геймеров

На фоне неблагоприятной ситуации на рынке памяти и связанного с этим роста цен на ряд комплектующих приобрести видеокарту по рекомендованной цене становится нетривиальной задачей, что подтверждается в материале издания VideoCardz, ссылающегося на данные ComputerBase.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Сообщается, что в официальном магазине Nvidia в Германии впервые с начала декабря прошлого года появились видеокарты серии GeForce RTX 50 Founders Edition, которые производитель предлагает по рекомендованным ценам, и они были раскуплены за считанные минуты. В частности, запасов GeForce RTX 5090 FE, оценённой в 2099 евро, хватило всего на восемь минут, RTX 5080 FE за 1059 евро продержалась двадцать минут, тогда как RTX 5070 FE, предлагающаяся за 589 евро, была в наличии около трёх часов. Аналогичная ситуация, как сообщается, наблюдалась и в других официальных магазинах ЕС.

В настоящее время стоимость видеокарт серии GeForce RTX 50 далека от рекомендованной — например, ценник GeForce RTX 5090 в немецкой рознице стартует с отметки 3000-3500 евро и лишь нечасто опускается ниже, тогда как RTX 5080 предлагается от 1350-1400 евро. Видеокарты RTX 5070 подорожали не так заметно — всё ещё можно найти модель за 630-650 евро. Отмечается, что в целом ряде стран компания Nvidia полагается на своих партнёров, поэтому поставки видеокарт Founders Edition являются ограниченными.

#geforce rtx 50
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

corsi
08:58
Огромная разница с чем? Большой размер - это какой? Вранье это про разницу, 8к нафик не уперлось.
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
Proxmox
08:55
Возьми и посчитай мощность панелей. Не думаю, что мощность привысит 3 кВт
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
corsi
08:53
Какое совпадение... опять Ассраки.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Ian Murdock
08:52
КГ/АМ
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
swr5
08:47
А если крышу автобуса сделать как сплошную солнечную панель?
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
Vasya Zelepopov
08:38
Всё так
Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
dimkahon
08:23
проверь сам, в чем проблема?
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
dimkahon
08:23
Завидно, да? Амуде так не умеет)))
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
dimkahon
08:12
Китя пришел - порядок навел))
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Андрей Касянчук
06:43
Где сумрачный гений нервосети, ссылающейся на этих учёных, нашёл ДНК в мумиях? Она давно распалась на химические составляющие и высохла... 🤣 Нервосеть, пишы ищё!
Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
