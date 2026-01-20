Зачем рекламировать конкурента? Вот компания и исправила свою оплошность.

Несколько недель назад компания Microsoft разместила очередной рекламный ролик, рассказывающий о преимуществах своих продуктов, но допустила забавную ошибку — как заметили наблюдательные пользователи, в рекламе можно было заметить значок Chrome, расположенный на Панели задач. Как пишет издание Windows Latest, софтверный гигант отреагировал на данный просчёт, совсем недавно отредактировав свой видеоролик.

Источник фото: PC World/Google

Сообщается, что содержимое рекламного ролика осталось без изменений, за исключением одной детали — значок Google Chrome более не присутствует на Панели задач, тогда как другие иконки, в частности Edge, Xbox и Microsoft 365 Copilot сохранились. Это подтверждает предположение о том, что сотрудники Microsoft допустили ошибку и поспешили её исправить.

Видеоролик до изменения и после. Источник фото: Windows Latest

Отмечается, что Microsoft активно продвигает свои продукты, причём в ряде случаев использует достаточно спорные и навязчивые методы. Это раздражает некоторых пользователей, что отражается в их сообщениях в социальных сетях.