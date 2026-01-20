Цена новинки стартует от 500 долларов.

Дебютировавший сегодня смартфон RedMagic 11 Air сочетает в себе тонкий корпус и широкие игровые возможности, обладая активной системой охлаждения и производительным чипсетом, пишет издание GSMArena.

Смартфон RedMagic 11 Air построен на базе флагманского чипсета прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинка имеет до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra со скоростью передачи данных до 9600 МТ/с и накопитель UFS 4.1 объёмом до 512 ГБ, обеспечивающий скорость чтения до 4200 МБ/с. Экран смартфона представляет собой 6.85-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1216x2688 точек и частотой обновления 144 Гц. Для защиты дисплея используется Corning Gorilla Glass 7i.

Двойная камера новинки, расположенная на задней панели, включает в себя 50-Мп основной модуль с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм, оптической стабилизацией изображения и сенсором размером 1/1.55 дюйма, дополненный 8-Мп сверхширокоугольным объективом. На фронтальной стороне размещает 16-Мп селфи-камера, встроенная в экран.

Для более эффективного отвода тепла новинка оснащена активной системой охлаждения с вентилятором, способным достигать скорости вращения 24 000 об/мин. Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной 120-Вт зарядки. Смартфон имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP54. Толщина новинки составляет 7.85 мм при весе 207 г.

Игровая направленность смартфона подтверждается наличием емкостных плечевых триггеров. Дополнительно новинка обладает оптическим сканером отпечатков пальцев. Модель поставляется с предустановленной RedMagic OS 11.0 на основе Android 16. Покупатель может выбрать из чёрной (Quantum Black) и белой (Stardust White) версий.

Источник фото: GSMArena

Стоимость RedMagic 11 Air начинается от 3499 юаней (500 долларов США) за версию 12ГБ/256 ГБ и достигает 4199 юаней (600 долларов США) за вариант 16 ГБ/512 ГБ. Информацией о глобальном запуске смартфона производитель пока не делится.