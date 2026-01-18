Сайт Конференция
Блоги
breaking-news
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
Тестирование проводилось на Radeon RX 9060 XT

В связи с возросшими требованиями к «железу» со стороны Windows некоторые пользователи отдают предпочтение Linux-дистрибутивам, что в ряде случаев вполне логично, учитывая результаты тестов, но избавленная от лишних компонентов Windows 11 тоже может вполне удовлетворить обладателей старых ПК, что подтверждает свежее видео YouTube-канала NJ Tech.

Для модификации Windows 11 применялась AtlasOS, представляющая собой не отдельную ОС, а набор инструментов, отключающих или удаляющих компоненты, которые не являются для системы критически важными, в частности неиспользуемые контекстные меню, службы телеметрии, синхронизации с серверами Microsoft, рекламы и подсказок, а также ряд других. Для инсталляции AtlasOS требуется ISO-образ Windows и переустановка ОС.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Для тестов использовались процессор AMD Ryzen 5 2600X совместно с материнской платой MSI X470 Gaming Plus и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3333, Ryzen 9 7900X в паре с MSI X670-P WiFi и 2x16 ГБ DDR5-6200, а также видеокарта Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT. Игровые тесты показали, что модификация AtlasOS позволила заметно увеличить частоту кадров на Ryzen 5 2600X по сравнению со стандартной Windows 11 25H2 в целом ряде игр:

  • Cyberpunk 2077 — на 20%
  • Counter-Strike 2 — на 9%
  • Marvel Rivals — на 5%
  • PUBG: Battlegrounds — на 3%
  • Hogwarts Legacy — на 2%
  • ARC Raiders — на 1%

На более современном Ryzen 9 7900X модификации не дали практически никакого эффекта — в некоторых играх соблюдался паритет или увеличение менее 1%, а в Hogwarts Legacy, ARC Raiders и PUBG: Battlegrounds и вовсе наблюдалось незначительное снижение частоты кадров на фоне стандартной Windows 11.

Источник фото: NJ Tech/YouTube

При этом AtlasOS обладает ещё одним преимуществом по сравнению с оригинальной Windows 11 — в игровых тестах потребление оперативной памяти было меньше на 1-1,5 ГБ как на Ryzen 5 2600X, так и Ryzen 9 7900X.

В целом, результаты тестов демонстрируют, что AtlasOS положительно сказывается на игровой производительности в случае использования более старой модели процессора, а также обеспечивает снижение потребления ОЗУ даже на современных ПК.

#windows 11
Источник: youtube.com
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

32Влад32
04:57
Чудеса да и только!
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
AndreySE-VL
04:03
Да пускай сдохнут, хоть оперативка подешевеет ))
OpenAI не спасут $40 млрд инвестиций – к 2027 году компания может оказаться в бедственном положении
lighteon
03:43
Сомнительные какие-то 16 бит в игре с ужасной фильтрацией текстур... Впечатление как будто программный рендер запустил...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter