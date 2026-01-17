Microsoft предлагает временное решение

Выпущенное несколько дней назад в рамках Patch Tuesday обновление безопасности для Windows 11 создаёт проблемы для пользователей, пытающихся отключить ПК или перевести его в режим гибернации, о чём Microsoft уведомляет своих клиентов на официальном сайте, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Как сообщает софтверный гигант, ПК под управлением ОС Windows 11 версии 23H2 после установки апдейта KB5073455 не в состоянии перейти в режиме гибернации или выключиться при помощи штатных средств. Отмечается, что проблеме подвержены только системы с функцией Secure Launch, обеспечивающей безопасный запуск ПК в тандеме с Secure Boot.

В качестве временного решения для выключения устройства Microsoft предлагает выполнить в командной строке следующую команду:

shutdown /s /t 0

Для исправления проблемы с переходом в режим гибернации в настоящее время решения не предлагается. Компания обещает выпустить патч для устранения данных ошибок в ближайшем будущем.