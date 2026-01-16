Владелец ноутбука хотел просто заменить батарею

Обладатель старого ноутбука от Apple по счастливой случайности получил взамен своего устройства современную модель стоимостью несколько тысяч долларов, причём совершенно бесплатно, о чём он рассказал на платформе Reddit, пишет издание Wccftech.

По словам пользователя otto-mate, совсем недавно его 15-дюймовая модель MacBook Pro 2018 года выпуска сообщила о необходимости обслуживания аккумуляторной батареи, после чего было принято решение отнести устройство в сервисный центр. Мастера сторонней компании, занимающейся ремонтом ноутбуков, запросили за замену аккумулятора около 270 долларов США, тогда как в Apple Store данная процедура стоила всего на 60 долларов больше, поэтому было принято решение отнести устройство в авторизованный центр.

Источник фото: otto-mate/Reddit

Спустя две недели работники позвонили и сообщили пользователю, что в процессе ремонта работоспособность ноутбука была нарушена и заставить работать устройство снова, специалистам не удалось. К удивлению otto-mate, ему предложили заменить его старый ноутбук на современную модель — 16-дюймовый MacBook Pro на базе M4. Интересно, что пользователь готов был заплатить за неудачную замену батареи и дополнительно за нанотекстурный дисплей, но сотрудники Apple Store сообщили, что передадут ноутбук совершенно бесплатно.

Пользователь отмечает, что стоимость ноутбука, который он получил взамен своей старой модели, составляет 3249 фунтов стерлингов (4350 долларов США). Судя по характеристикам, издание предполагает, что данный ноутбук представляет собой топовую модель на базе M4 Max с 16-ядерным CPU, 40-ядерным GPU, 48 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 2 ТБ.