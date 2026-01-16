Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
Владелец ноутбука хотел просто заменить батарею

Обладатель старого ноутбука от Apple по счастливой случайности получил взамен своего устройства современную модель стоимостью несколько тысяч долларов, причём совершенно бесплатно, о чём он рассказал на платформе Reddit, пишет издание Wccftech.

По словам пользователя otto-mate, совсем недавно его 15-дюймовая модель MacBook Pro 2018 года выпуска сообщила о необходимости обслуживания аккумуляторной батареи, после чего было принято решение отнести устройство в сервисный центр. Мастера сторонней компании, занимающейся ремонтом ноутбуков, запросили за замену аккумулятора около 270 долларов США, тогда как в Apple Store данная процедура стоила всего на 60 долларов больше, поэтому было принято решение отнести устройство в авторизованный центр.

Источник фото: otto-mate/Reddit

Спустя две недели работники позвонили и сообщили пользователю, что в процессе ремонта работоспособность ноутбука была нарушена и заставить работать устройство снова, специалистам не удалось. К удивлению otto-mate, ему предложили заменить его старый ноутбук на современную модель — 16-дюймовый MacBook Pro на базе M4. Интересно, что пользователь готов был заплатить за неудачную замену батареи и дополнительно за нанотекстурный дисплей, но сотрудники Apple Store сообщили, что передадут ноутбук совершенно бесплатно.

Пользователь отмечает, что стоимость ноутбука, который он получил взамен своей старой модели, составляет 3249 фунтов стерлингов (4350 долларов США). Судя по характеристикам, издание предполагает, что данный ноутбук представляет собой топовую модель на базе M4 Max с 16-ядерным CPU, 40-ядерным GPU, 48 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 2 ТБ.

#macbook pro
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
2
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
4
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
2
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
В Москве появился экспериментальный асфальт с антигололедными свойствами
+
Растущая сверхмассивная черная дыра медленно лишила древнюю галактику жизни
+
ФАС предупредила за публичные прогнозы о росте цен на продукты до 30%
+
GizmoChina: ASUS представила игровой мини-компьютер ROG GR70 на Ryzen 9 и видеокарте RTX 5070
+
«АвтоВАЗ» планирует обновить устанавливаемые на Lada Vesta двигатели
1
Материнская компания Google достигла капитализации в $4 триллиона на фоне ажиотажа вокруг ИИ
+
Blackview Marine 3 приносит возможности искусственного интеллекта и ночную съёмку в сегмент защищённых смартфонов
+
В США провели испытания ротационного детонационного прямоточного двигателя для гиперзвуковых ракет
+
Bandcamp запретила публиковать на своей площадке созданные ИИ музыкальные произведения
+
Армии США и Литвы в ходе учений отработали нанесение ударов HIMARS по территории Беларуси
1
22 января произойдет выравнивание межзвездного объекта 3I/ATLAS на одной линии с Солнцем и Землей
+
Владелец GOG назвал Windows некачественным продуктом
4
Состоялся стабильный релиз NVIDIA App 11.0.6 с поддержкой DLSS 4.5
2

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
17
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
18
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4

Сейчас обсуждают

Маэстро
09:54
Как раз непранов мистер толстая щека женский гом 43 уровня Они нашли друг друга
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
09:47
Инфа новая вылезла о Алёшке полотере,но она затрагивает личные данные других людей,я пока не буду это постить по этическим причинам Надо придумать как сделать так,чтобы не затронуть других людей )
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
09:39
Женский Гом 40 уровня
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Маэстро
09:32
Лал
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Алексей Курляев
09:26
Матерей на 1700 сокет на ддр 4 сейчас в продаже заметно меньше, чем на ддр 5, которые стоят дешевле из-за большего ассортимента.
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Алексей Курляев
09:24
Если в компе все детали однотонные, то почему память белая? Блок питания я бы взял на 750 - 850 Вт и с модульным подключением.
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Stabilitron_D814
09:15
Он же нужен для какт которые максимум вулкан версии 1.1 поддерживают, а 7750 поддерживает 1.3.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Alex_023
09:13
"Они же по отечественным меркам даже освоиться не успевают" Вообще да. Трамп только на отмену последних законов Бидона истратил полгода. А сколько законов там абсурдных с 1800-х годов, бессмысленных с...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
vl
09:12
"уйдут от старости последние советские поколения" ,а "совок никуда не денется", потому что совок в головах DIP32 и людей, мыслящих так же, как он.
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
Маэстро
09:09
Он таким всегда был,ещё с ixbt с 2018 года где у него ник electrik был.вылизывал 2070,потом вылизывал 6900хт уже тут.и всегда у него самое лучшее а у всех говно. Ничтожный организм
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter