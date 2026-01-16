Сайт Конференция
breaking-news
Asus приостанавливает выпуск GeForce RTX 5070 Ti на фоне дефицита памяти
Неблагоприятная ситуация на рынке DRAM сказывается на поставках видеокарт

Кризис на рынке памяти заставляет Nvidia вносить коррективы в свою стратегию по выпуску игровых видеокарт — ранее в сети Интернет появились слухи, говорящие о переориентации производства с 16-ГБ на 8-ГБ версии в среднем ценовом сегменте и сокращении поставок моделей, оснащённых большим объёмом видеопамяти, а сейчас издание Wccftech дополняет эту информацию, ссылаясь на ряд источников.

Источник фото: TechPowerUp

По данным Hardware Unboxed, компания Asus заявила о приостановке производства GeForce RTX 5070 Ti в связи с действиями Nvidia, направленными на изменение подхода к производству видеокарт, оснащённых 16 ГБ. В настоящее время производитель добавил RTX 5070 Ti в список видеокарт, снятых с производства, судя по всему, не ожидая улучшения ситуации в ближайшее время и сосредоточившись на других моделях.

HKEPC подтверждает данные о том, что Nvidia оптимизирует своё производство таким образом, чтобы справиться с дефицитом памяти — в среднем ценовом сегменте упор будет сделан на 8-ГБ версии GeForce RTX 5060 Ti, обладающие более высокой ценой по сравнению с RTX 5060, тогда как приоритет среди 16-ГБ моделей будет отдан более дорогой GeForce RTX 5080.

При этом RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти в настоящее время остаётся в «подвешенном» состоянии — вполне возможно, что её производство также будет сокращено или приостановлено, а чипы памяти пойдут на выпуск RTX 5080. Что касается топовых GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5090 D v2, то их процесс переориентации производства не коснётся, хотя дефицит чипов памяти всё же будет играть роль в объёмах выпуска.

#geforce rtx 5070 ti
Источник: wccftech.com
