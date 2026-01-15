Лишь один вид наборов DDR5 может вскружить голову

Кризис на рынке памяти и небывалый рост стоимости модулей DDR5, судя по всему, сводит с ума злоумышленников, иначе как можно объяснить недавний случай, произошедший в Южной Корее. Как сообщает издание VideoCardz, вор проник в помещение одной из дизайн-студий Южной Кореи, но его внимание привлекли только модули оперативной памяти DDR5, хотя в офисе находились и другие ценные вещи и устройства.

Источник фото: PC Gamer/G.Skill

Злоумышленник разбил боковые панели, изготовленные из закалённого стекла, на двух ПК и украл четыре модуля Micron DDR5-5600 CL46 на 32 ГБ каждый. Отмечается, что всё остальное вора не заинтересовало. Владелец студии, пострадавший от действий злоумышленника, решил отказаться от корпусов с прозрачными боковыми панелями, которые могут привлечь внимание воров, заменив их на более неприметные сборки.