Владельцы топовых видеоадаптеров вынуждены изобретать свои методы, чтобы не столкнуться с проблемами.

Совсем недавно владелец GeForce RTX 5090 рассказал о своём случае расплавления видеокарты, а в комментариях к его истории на платформе Reddit другой пользователь поделился своим способом, при помощи которого теоретически можно избежать подобной ситуации.

Как пишет участник Reddit под ником Paklanje, в целях предупреждения возможного расплавления 16-контактного разъёма его GeForce RTX 5090 он прикрепил к кабелю питания датчик температуры, подключённый к контроллеру вентиляторов Aqua Computer Quadro, после чего установил отключение ПК после того, как температура кабеля будет составлять 90 °C в течение 30 секунд.

Источник фото: Paklanje/Reddit

Кроме того, при достижении температурного порога в 70 °C демонстрируется всплывающее сообщение, а также раздаётся звуковой сигнал, чтобы предупредить пользователя о возможных проблемах.

Ранее похожее решение, а именно кабель питания со встроенным датчиком температуры, уберегло разогнанную GeForce RTX 5090 от выхода из строя. Кроме того, совсем недавно MSI оснастила ряд своих блоков питания функцией, позволяющей предупредить пользователей о возможном перегреве разъёма питания видеокарты.