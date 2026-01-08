Информатор раскрыл некоторые подробности о будущих новинках

Следующее поколение игровых видеокарт Nvidia серии GeForce RTX 60 будет основано на архитектуре Rubin — об этом сообщает информатор kopite7kimi, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/Nvidia

В настоящее время известно, что Rubin представляет собой архитектуру следующего поколения для устройств, которые будут работать в центрах обработки данных. По данным информатора kopite7kimi, эта же архитектура ляжет в основу игровых видеоадаптеров Nvidia в виде графических чипов GR20x. Утверждается, что первые модели серии GeForce RTX 60 будут запущены во второй половине следующего года.

Если слух подтвердится, что архитектура Rubin обеспечит для видеокарт линейки GeForce RTX 60 заметное увеличение быстродействия в задачах, связанных с ИИ, что вполне ожидаемо, учитывая курс Nvidia на внедрение новых технологий искусственного интеллекта. В частности, продукты на базе Rubin быстрее Blackwell в ИИ-приложениях до 5 раз при увеличении плотности транзисторов всего в 1,6 раза.

Дополнительное повышение производительности ожидается за счёт использования 3-нм техпроцесса, что станет долгожданным изменением со времён Blackwell. Согласно подсчётам, GeForce RTX 6090 будет как минимум на 30% быстрее своей предшественницы. Остаётся надеяться, что кризис на рынке памяти не внесёт свои коррективы и серия GeForce RTX 60 появится в срок.