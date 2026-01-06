Падение fps в тестах достигает 24 %.

Совсем недавно компания Nvidia представила свою улучшенную технологию DLSS 4.5 с трансформер-моделью второго поколения, повышающую качество графической составляющей благодаря возможностям искусственного интеллекта и применению тензорных ядер. При этом основной упор делался именно на качестве графики, что выдвинуло повышенные требования к видеокартам, поэтому падение производительности может быть весьма заметным, особенно на старых видеокартах, пишет издание Wccftech.

В частности, в первых тестах на GeForce RTX 3080 Ti в Cyberpunk 2077, которыми поделился mpr_reviews, падение fps в разрешении 4K при использовании DLSS 4.5 может достигать 24 %, если сравнивать с DLSS 4.0, тогда как в 1440p — от 14 до 20 %. Тесты мобильной GeForce RTX 4060 от пользователя Bekzat показали примерно такую же картину — снижение fps достигает 16 %.

Кроме того, DLSS 4.5 требует больше видеопамяти для видеокарт предыдущих поколений — если для GeForce RTX 40 и RTX 50 показатели потребления VRAM увеличиваются на 40-54 %, то для GeForce RTX 20 и RTX 30 — на 88-104 % в зависимости от разрешения, что может негативно сказаться на производительности моделей, оснащённых видеобуфером объёмом 8 ГБ.

Источник фото: Wccftech/Bekzat

При этом качество графики действительно улучшилось, что продемонстрировал один из пользователей, опубликовав два скриншота — с DLSS 4.0 и DLSS 4.5.