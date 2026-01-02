Владельцу видеокарты удалось спастись от серьёзных проблем

Пользователь форума по разгону сообщил, что он разогнал свою MSI GeForce RTX 5090 Ventus, повысив пиковую мощности до 1350 Вт и использовал жидкостное охлаждение для эффективного отвода тепла. После нескольких десятков тестов видеокарта внезапно отключилась, но это не было связано с расплавленным разъёмом. Ситуацию спас кабель питания ASRock, оснащённый датчиком NTC, контролирующим температурные показатели и посылающим сигнал блоку питания на отключение в том случае, если превышен предел, составляющий 105 °C.

Источник фото: Wccftech/Overclock.net

При этом на опубликованной фотографии видно, что разъём питания изменил свой цвет, хотя и не расплавился, поэтому владелец подумывает о его замене. Также пользователь заметил, что производителю необходимо предусмотреть снижение порога срабатывания до 85 °C.