Это может снизить объёмы продаж RTX 5080 Super.

Модели видеокарт с увеличенным объёмом видеопамяти то и дело появляются в обзорах энтузиастов и в ассортименте ряда платформ, поэтому новость о возможности увеличения видеобуфера для GeForce RTX 5080 вполне ожидаема.

Как пишет издание VideoCardz, китайские энтузиасты сообщают о том, что GeForce RTX 5080 уже возможно модернизировать до 32 ГБ видеопамяти, что вдвое больше по сравнению со стандартной конфигурацией. Кроме того, данные модификации могут получить переработанную систему охлаждения. Отмечается, что модели с увеличенным объёмом видеобуфера могут иметь повышенный спрос со стороны покупателей, в том числе для рабочих станций, использующихся в ИИ-секторе.

Ранее сообщалось, что Nvidia может представить GeForce RTX 5080 Super с увеличенным до 24 ГБ объёмом видеобуфера в период с марта по май текущего года, но модифицированные RTX 5080, оснащённые 32 ГБ видеопамяти, могут ощутимо подпортить запуск новинки.