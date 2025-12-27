В ближайшие несколько недель геймерам, судя по всему, необходимо подумать об обновлении видеоадаптеров.

На текущий момент кризис на рынке DRAM затронул преимущественно модули оперативной памяти и накопители, но в ближайшем будущем повышение цен коснётся и видеокарт, о чём сообщает издание VideoCardz со ссылкой на отраслевые источники.

Утверждается, что партнёры NVIDIA и AMD, производящие видеокарты, начнут повышать стоимость своей продукции уже в январе-феврале 2026 года. Сохранение цен на текущем уровне или лишь незначительное их повышение до конца 2025 года объясняется тем, что предыдущие соглашения о поставках памяти для видеоадаптеров действовали до декабря 2025 года для AMD и до января 2026 года для NVIDIA.

Отмечается, что повышение стоимости видеокарт будет постепенным и зависеть от конкретного производителя — для партнёров AMD ключевым называется период начиная с января следующего года, тогда как для производителей, сотрудничающих с NVIDIA, отсчёт стартует с февраля 2026 года.

Интересно, что видеоадаптеры Intel в утечке не фигурируют, но с учётом того, что для их производства используется память GDDR6, велика вероятность, что их цены также устремятся вверх.