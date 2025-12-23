Новинка обеспечивает неплохие показатели.

Компания AMD представила доступный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D для платформы AM5 несколько недель назад, и эксперты YouTube-канала Hardware Unboxed решили проверить, насколько он хорош по сравнению с Core i5-14600K, Ryzen 7 7800X3D, 9800X3D и рядом других моделей процессоров.

Настольный процессор AMD Ryzen 5 7500X3D обладает 6 ядрами и 12 потоками с пиковой частотой 4.5 ГГц, а также 96 МБ кэш-памяти третьего уровня. Новинка тестировалась совместно с матплатой Gigabyte X670E Aorus Master, 32 ГБ оперативной памяти G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 и видеокартой Asus ROG Astral RTX 5090 OC Edition.

В многоядерном режиме Cinebench 2024 процессор AMD Ryzen 5 7500X3D ожидаемо оказался не слишком силён, набрав 792 балла и уступив даже 6-ядерному Ryzen 5 7600X целых 18 %.

Общие результаты тестирования в двенадцати играх в разрешении 1080p демонстрируют совсем иную ситуацию — в режиме качества графики Medium процессор Ryzen 5 7500X3D обходит Ryzen 5 7600X и Core i5-14600K в среднем на 16 %, уступая 8-ядерному Ryzen 7 7800X3D всего 10 %, тогда как разрыв с Ryzen 7 9800X3D более заметен, составляя 18 %.

С качеством графической составляющей Ultra модель Ryzen 5 7500X3D обгоняет Ryzen 5 7600X на 9%, опережает Core i5-14600K на 11 % и уступает Ryzen 7 7800X3D всего 7 %, в то время как отставание от Ryzen 7 9800X3D достигает 14 %.

Разгон Ryzen 5 7500X3D до 4.7 ГГц обеспечил увеличение показателя в Cinebench 2024 на 6 %, а также повышение fps в играх в среднем на 6-7 %, хотя в некоторых случаях результат был выше — в частности в Horizon Zero Dawn Remastered рост частоты кадров достиг 11 % в режиме Medium и 8 % при настройках Ultra.

Источник фото: YouTube/Hardware Unboxed

В целом, Ryzen 5 7500X3D обеспечивает высокие показатели fps в играх и способен заинтересовать геймеров, предлагая более низкую цену по сравнению с Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D.