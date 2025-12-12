Новинка распродалась за несколько минут.

Несколько дней назад компания Samsung презентовала свой первый смартфон с тройным складыванием Galaxy Z TriFold, а сегодня новинка поступила в продажу на рынке Южной Кореи, вызвав большие очереди из людей, которые хотят его приобрести. Как пишет издание Wccftech, мужчина из Сеула стал первым, кто смог приобрести новую модель.

Источник фото: Wccftech/Money Today

Сообщается, что для того, чтобы получить неофициальное звание первого в мире владельца Samsung Galaxy Z TriFold, 42-летнему фрилансеру пришлось почти сутки простоять в условиях морозной погоды. Впрочем, это не помеха для преданных бренду пользователей, которые мечтают заполучить желанную новинку.

По имеющимся данным, первый смартфон с тройным складыванием от Samsung был распродан за несколько минут со старта продаж. Отмечается, что скудные начальные запасы и ограниченный тираж также могли сыграть свою роль в этом. Как сообщает южнокорейское издание Money Today, новинка продавалась лишь в паре десятков магазинов по всей стране, и за ней выстраивались огромные очереди.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy Z TriFold традиционно высока для устройств подобного класса — в Южной Корее модель оценили в 3.59 млн южнокорейских вон (2430 долларов США).