Для полноценной работы видеокарты потребовалась её перепрошивка.

Видеокарта профессионального класса AMD FirePro S10000 была выпущена в 2012 году, но даже сейчас может обеспечивать приемлемые показатели fps в играх, что доказывают результаты тестов, опубликованные на YouTube-канале RandomGaminginHD.

Видеоадаптер FirePro S10000, оснащённый двумя графическими процессорами Tahiti с 1792 шейдерными ядрами и 6 ГБ видеопамяти GDDR5, на старте продаж стоил 3600 долларов США, но сейчас энтузиасту удалось приобрести его всего за 80 долларов.

Источник фото: eBay

В процессе подготовки к тестам специалист столкнулся с целым рядом проблем — ему пришлось использовать Windows 10 и перепрошить видеокарту, чтобы она смогла распознаваться как HD 7990, которая также имеет два GPU, и поддерживать версии драйверов AMD Adrenalin.

В игровых тестах видеокарта обеспечила достаточно высокие показатели fps, хоть далеко не все игры в списке были новыми — в частности, при разрешении 1080p и очень высоких настройках графической составляющей в Crysis среднее значение составило 100-120 fps, в Crysis 3 при высоких настройках графики частота кадров в среднем достигала 60-80 fps, в GTA V Legacy с очень высокими настройками приближалась к 100-120 fps, а в Mafia II — 140-160 fps.

К сожалению, не все игры смогли заработать в режиме Crossfire, поэтому были ограничены одним GPU из двух — в частности, при разрешении 1080p в ARC Raiders с использованием минимального качества графики и масштабирования 70 % средняя частота кадров составила приемлемые 40-50 fps, в Counter-Strike 2 достигала 120-150 fps, а в Cyberpunk 2077 с FSR 2.1 в режиме Ultra Performance — всего 25-30 fps.