Производители DRAM не спешат увеличивать объёмы поставок чипов

Неблагоприятная ситуация на рынке памяти может продлиться как минимум до 2028 года, что связано с определёнными действиями со стороны ряда производителей, которые придерживаются собственной стратегии, пишет издание PCWorld. Сообщается, что Samsung и SK Hynix, на которых приходится 70% мировых поставок DRAM, не спешат расширять свои производственные мощности для удовлетворения растущего спроса на чипы памяти.

Источник фото: G.Skill





В частности, Samsung заявила, что будет придерживаться стратегии на долгосрочную прибыль, предусматривающую минимизацию риска избыточного предложения за счёт капитальных затрат. По словам компании, это сбалансирует спрос и предложение. В настоящее время производитель способен выполнить только 70% заказов на поставку DRAM. Кроме того, на фоне постоянно растущих цен на память Samsung решает не заключать со своими клиентами долгосрочных контрактов на поставку чипов памяти, что может ещё больше подстегнуть рост стоимости DRAM.

Заявления SK Hynix выглядят более оптимистично — в следующем году компания планирует направить 30% от объёмов выручки в производственные мощности. При этом производитель отмечает тяжёлую ситуацию на рынке и считает, что удовлетворить спрос будет весьма сложной задачей. Компания Micron рассчитывает инвестировать 10 млрд долларов в строительство нового завода по производству DRAM, но он начнёт массово выпускать продукцию лишь во второй половине 2028 года.

Согласно прогнозам Trendforce, производственные мощности по выпуску чипов памяти в следующем году повысятся на 23%, но спрос всё равно будет превышать предложение, увеличившись на 35%. Проанализировав слова и стратегии производителей DRAM ряд экспертов пришли к выводу, что кризис на рынке памяти продлится ещё достаточно долго — ситуация может начать улучшаться лишь в 2028 году или даже позже.