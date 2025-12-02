Модель Galaxy Z TriFold проходит целую серию тестов.

Несколько часов назад компания Samsung презентовала свой первый смартфон с тройным складыванием Galaxy Z TriFold, а чуть позже опубликовала видеоролик, в котором рассказала о нюансах в процессе сборки и тестирования устройства, пишет издание GSMArena.

Для сборки смартфона используется автоматизированная система. Конструкция новинки включает в себя два шарнира Armor FlexHinges и складной дисплей, который проходит тест, чтобы выдержать по 100 складываний в сутки в течение пяти лет — для этого Samsung испытывает устройство на складывание в 200 тысяч циклов. Кроме того, в целях контроля качества экран подвергается 3Д-лазерному сканированию.

Чтобы выявить возможные дефекты, Samsung подвергает Galaxy Z TriFold высокоскоростной томографии, проводящей анализ ключевых компонентов мобильного устройства, в том числе гибкой печатной платы, а после этого тест проходят камеры смартфона.

С целью проверки устройства на предмет готовности к реальным условиям имитируется несколько сценариев, которые могут произойти при повседневном использовании. Кроме того, Galaxy Z TriFold проходит проверку водонепроницаемости при помощи специального устройства, направляющего на смартфон струи воды с разных сторон.

Источник фото: GSMArena/Samsung

Samsung отмечает, что использует десятилетние наработки в области создания складных смартфонов, чтобы создать устройство с надёжной конструкцией для повседневного применения.

Ранее стало известно, что Galaxy Z TriFold оснащается экраном, складывающимся втрое, с диагональю 10 дюймов в полностью разложенном виде и разрешением 2160x1584 точек, а также 6.5-дюймовым дополнительным дисплеем с разрешением 2520x1080 точек. Обе панели характеризуются адаптивной частотой обновления 1-120 Гц и имеют вырезы под 10-Мп камеры. Новинка основана на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Тройная камера на задней панели включает в себя 200-Мп основной модуль, 10-Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и 12-Мп сверхширокоугольный модуль. Питает устройство батарея на 5600 мА·ч с поддержкой 45-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядки. Смартфон имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP48.

Samsung Galaxy Z TriFold дебютирует на рынке Южной Кореи 12 декабря текущего года по цене 3 594 000 корейских вон (2450 долларов США).