Представитель компании заверил пользователей, что их мнение учитывается

Сообщение о внедрении новых технологий искусственного интеллекта и превращении Windows 11 в агентную ОС, опубликованное представителем Microsoft несколько дней назад, вызвало шквал критики со стороны пользователей, которые заявили, что компании неплохо было бы поработать над уже существующими функциями, исправив ряд проблем, которые до сих пор присутствуют в Windows.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Представитель Microsoft Паван Давулури поспешил ответить на критику пользователей, заявив, что компания прилагает все усилия, чтобы исправить имеющиеся проблемы и баги в Windows. По его словам, компании предстоит напряжённая работа над улучшением пользовательского интерфейса, повышением быстродействия и совершенствованием ОС. Также он отметил, что Microsoft прислушивается к мнению пользователей и готова активно обсуждать с ними известные проблемы, а также предложения, которые позволят их устранить, сделав продукт лучше и удобнее для клиентов.

Слова представителя Microsoft должны обнадёжить пользователей, хотя компания вряд ли откажется от своего дальнейшего курса по внедрению всё большего количества ИИ-функций в Windows 11. При этом софтверный гигант активно рекламирует новые возможности с использованием искусственного интеллекта, но недавний случай показывает, что качество рекламных материалов оставляет желать лучшего.