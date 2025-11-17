Представитель компании рассказал о возможностях новой игровой консоли

Несколько дней назад Valve анонсировала свою новую компактную игровую консоль Steam Machine, которая вызвала споры, в том числе в связи с характеристиками, и представители компании поспешили успокоить публику, пишет издание Wccftech. В интервью с Адамом Сэвиджем инженер Valve Язан Альдехайят заявил, что по своим возможностям Steam Machine сопоставима или превосходит 70% пользовательских систем. Эти данные опираются на свежую статистику Steam, которая отражает наиболее популярные комплектующие, используемые в игровых ПК и ноутбуках.

Источник фото: NotebookCheck/Valve

По словам представителя компании, производительности Steam Machine вполне хватит для запуска всех игр, присутствующих на платформе Steam, поэтому пользователям не стоит об этом беспокоиться. Также он отметил, что немаловажным фактором является доступность устройства, поэтому было важно соблюдать баланс между ценой и быстродействием игровой консоли.

Как стало известно ранее, Steam Machine получит шесть процессорных ядер на базе Zen 4 с тактовой частотой до 4,8 ГГц, GPU с 28 вычислительными блоками на основе RDNA 3 с частотой до 2,45 ГГц и TDP 110 Вт, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Основные претензии пользователей направлены на достаточно скромный объём видеобуфера, но Valve, ссылаясь на тесты, утверждает, что этого будет вполне достаточно.