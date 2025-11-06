Будущим покупателям GeForce RTX 5090 рекомендуется поспешить

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 вскоре могут подорожать или вовсе исчезнуть из продажи в ряде магазинов — об этом сообщает информатор Moore's Law Is Dead, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Nvidia

По данным информатора, полученным от ряда отраслевых источников, поставки видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition к концу текущего года фактически прекратятся, что станет причиной роста стоимости флагманских моделей, в том числе от других производителей, а также их исчезновения из ассортимента.

Отмечается, что речь идёт только о RTX 5090, тогда как другие модели, в том числе AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070, эта участь не постигнет. Именно поэтому большинству покупателей переживать не стоит, тогда как геймерам, рассчитывающим приобрести флагманскую видеокарту от Nvidia, необходимо поспешить до новогодних праздников.