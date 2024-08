One UI 7 также обзаведётся заметными улучшениями.

Крупное обновление One UI 7 принесёт целый ряд улучшений и изменений, подробным списком которых поделился известный информатор Ice Universe несколько дней назад, а сегодня раскрыл больше данных не только о предстоящем One UI 7, но и последующей версии One UI 7.1, сообщает издание Neowin.

Источник фото: How-To Geek

Информатор отмечает, что обновление One UI 7 сфокусировано на обеспечении плавности пользовательского интерфейса и более плавной анимации. Данное нововведение позволит смартфонам Samsung, оснащённым топовой начинкой, но не отличающимся плавностью интерфейса, предложить пользователям более приятное глазу управление, аналогичное iOS.

Следующая версия обновления, One UI 7.1, как утверждает информатор, будет ключевой для новой линейки смартфонов Galaxy S25, которые должны дебютировать в начале следующего года, и принесёт целый ряд новых функций.

Конечно, это вовсе не значит, что One UI 7 будет бедным на новые возможности — ранее стало известно, что обновление получит новый игровой модуль Good Lock, дающий доступ к детальным настройкам игр, переработанный пользовательский интерфейс, в том числе приложения «Камера» с изменённым расположением элементов и панели приложений с расположенной в нижней части строкой поиска, повышающий удобство использования при помощи одной руки, изменённый дизайн экрана блокировки, главного экрана, иконок и ряда других элементов.

Также ожидается, что One UI 7 даст возможность пользователям персонализировать значки приложений и папок при помощи собственных изображений.

При этом начало открытого тестирования, если верить информаторам, опять задерживается — если ранее предполагалось, что старт бета-программы One UI 7 произойдёт во второй половине августа, то теперь утверждается, что данное событие переносится на более поздний срок.