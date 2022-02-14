Смартфон Samsung Galaxy A23 5G получит квадрокамеру и 6,6" дисплей

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Samsung может очень скоро выпустить новый смартфон серии A. Galaxy A23 может стать новым смартфоном среднего класса.

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Samsung Galaxy A23 с номером модели SM-A235F появился на веб-сайте Geekbench. Согласно списку Geekbench, телефон будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 680. Это восьмиядерный процессор с четырьмя ядрами с тактовой частотой 2,4 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами с тактовой частотой 1,9 ГГц.

Вариант, указанный в Geekbench, имеет 4 ГБ оперативной памяти. Мы можем ожидать, что Samsung также выпустит телефон с 6 ГБ оперативной памяти. Телефон будет поставляться с Android 12 и оболочкой One UI 4.1. Список также показывает, что телефон набрал 383 и 1618 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench.

В отдельном отчете информаторов OnLeaks и CollegeDunia просочились рендеры дизайна устройства. Телефон будет иметь 6,6-дюймовый IPS дисплей с каплевидным вырезом. Устройство имеет прямоугольный модуль камеры на задней панели: 50-мегапиксельный сенсор основной камеры, также будет 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и два 2-мегапиксельных датчика для глубины и макросъемки.

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Смартфон будет иметь боковой сканер отпечатков пальцев. Он также будет поставляться с разъемом для наушников 3,5 мм. Другие подробности об устройстве остаются неизвестными.