Tesla наконец-то закрыла 2021 год и поделилась своими достижениями. Давайте рассмотрим их.
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1. Доход Тесла за год вырос в 7 раз до $5,5 миллиардов. Выручка увеличилась на 42% до $53,8 миллиардов. Ровно за год до этого прибыль составляла $721 млн, а выручка — $31,5 млрд.
2. Поставки автомобилей также возросли на 87% по сравнению с 2020 годом. И это рекорд.
Но есть и минусы. Самые главные - это дефицит высококвалифицированных сотрудников и сложности с линиями поставок. Из-за этого заводы не могут работать на полную мощность. То есть все эти рекорды по доходам были получены компанией даже не полной рабочей мощности.
Компания поделилась планами на текущий год:
1. Мы не планируем создавать новые модели, будет лишь увеличение количества действующих. Короче, Cybertruck в этом году мы не увидим.
2. Tesla построит завод, где будет производить аккумуляторы собственного производства. Интересно, будет ли Tesla их продавать другим компаниям?