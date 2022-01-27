Компания рассказала о своих планах на 2022 год

Tesla наконец-то закрыла 2021 год и поделилась своими достижениями. Давайте рассмотрим их.

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1. Доход Тесла за год вырос в 7 раз до $5,5 миллиардов. Выручка увеличилась на 42% до $53,8 миллиардов. Ровно за год до этого прибыль составляла $721 млн, а выручка — $31,5 млрд.

2. Поставки автомобилей также возросли на 87% по сравнению с 2020 годом. И это рекорд.

Но есть и минусы. Самые главные - это дефицит высококвалифицированных сотрудников и сложности с линиями поставок. Из-за этого заводы не могут работать на полную мощность. То есть все эти рекорды по доходам были получены компанией даже не полной рабочей мощности.

Компания поделилась планами на текущий год:

1. Мы не планируем создавать новые модели, будет лишь увеличение количества действующих. Короче, Cybertruck в этом году мы не увидим.

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2. Tesla построит завод, где будет производить аккумуляторы собственного производства. Интересно, будет ли Tesla их продавать другим компаниям?