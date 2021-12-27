Компания Xiaomi подтвердила ключевую информацию о дисплее Xiaomi 11i

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Серия смартфонов Xiaomi Mi 11i, в которой используется технология Hypercharge, была официально подтверждена компанией. Смартфон будет анонсирован 6 января. Управляющий директор компании Ману Джайн опубликовал в Твиттере видео с характеристиками телефона. Xiaomi Mi 11i Hypercharge будет продаваться в двух цветах - Pacific Pearl и Stealth Black.

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Xiaomi Mi 11i будет иметь 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и будет поддерживать технологию быстрой зарядки 120 Вт. Компания утверждает, что это поможет зарядить смартфон с 0 до 100% за 15 минут, что действительно сделает его самым быстрым зарядным телефоном.

Есть предположения, что Xiaomi Mi 11i будет представлять собой ребрендинг Redmi Note 10 Pro +, а дисплей на устройстве должен обеспечивать яркость 1200 нит. На задней панели расположилось четыре камеры, основная на 108 МП. Старший менеджер по маркетингу Xiaomi Сандип Шарма подтвердил аналогичные характеристики устройства в своем твите.

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Смартфон будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 920. Другие характеристики включают в себя: аккумулятор емкостью 4500 мАч и стереодинамики JBL, поддерживающие воспроизведение Dolby Atmos и Hi-Red. Также должна быть включена поддержка NFT и технология жидкостного охлаждения VC.