Ключевые спецификации realme 9i подтверждены официально

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Realme готовится к запуску флагманских телефонов серии Realme GT 2 через пару недель. Хотя запуск серии Realme GT 2 намечен на 4 января, компания также готовится к запуску бюджетной серии Realme 9. Ожидается, что компания выпустит Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro + и Realme 9i. Realme 9i за последние несколько недель получил сертификацию NBTC, сертификацию FCC, а рендеры дали нам представление о грядущем устройстве. Теперь последняя информация раскрыла больше характеристик Realme 9i. Устройство было размещено на AliExpress перед официальным анонсом.

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Realme 9i будет оснащен 6,59-дюймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. В листинге также подтверждается наличие 50-мегапиксельной основной камеры, а также 16-мегапиксельной селфи-камеры.

Кроме того, ожидается, что Realme 9i будет оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. В листинге AliExpress говорится, что устройство будет оснащено процессором Qualcomm, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Ранее ходили слухи, что устройство будет оснащено восьмиядерным процессором Snapdragon 680. Наряду с вариантом 4 ГБ + 128 ГБ мы также можем ожидать больше оперативной памяти и вариантов хранения. Что касается цветовых вариантов, Realme 9i будет доступен в синем и черном цветах.

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Другие ожидаемые функции устройства включают боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, разъем для наушников 3,5 мм, поддержку двух SIM-карт. Наконец, говорят, что устройство работает на Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.