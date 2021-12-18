То, чего мы опасались, произошло сегодня. Google только что подтвердил, что YouTube TV больше не будет предлагать доступ к каналам, принадлежащим Disney, начиная с сегодняшнего дня. С другой стороны, пользователи будут платить более низкую ежемесячную цену за все тарифные планы YouTube TV.
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Согласно заявлению, после нескольких месяцев переговоров Google и Disney решили расстаться, по крайней мере, на данный момент.
Как упоминалось ранее, цены на YouTube TV снизятся на $15, с $65 до $50, в то время как каналы, принадлежащие Disney, останутся вне потоковой платформы Google. Те, кому обязательно нужно смотреть контент, предлагаемый отсутствующими каналами, могут подписаться на The Disney Bundle всего за $14 в месяц.
YouTube TV предоставит скидку в размере $15 в месяц, которая будет автоматически применена к следующему счету после 17 декабря. Подписчики, у которых есть акционные цены на YouTube TV, по-прежнему могут рассчитывать на дополнительную скидку в размере $15.
Следующие каналы больше не доступны на YouTube TV: Ваш местный канал ABC, ABC News Live, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Freeform, FX, FXX, FXM, National Geographic, National Geographic Wild, ESPN, ESPN2, ESPN3 (при авторизации в приложении ESPN), ESPNU, ESPNEWS, SEC Network и ACC Network.
На данный момент подписчики YouTube TV не смогут смотреть Disney каналы, а также потеряют доступ к любым предыдущим записям библиотеки этих каналов, включая контент 4K, доступный в рамках дополнения 4K Plus.