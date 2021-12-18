Те, кого не волнует контент Disney, получат скидку 15 долларов

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

То, чего мы опасались, произошло сегодня. Google только что подтвердил, что YouTube TV больше не будет предлагать доступ к каналам, принадлежащим Disney, начиная с сегодняшнего дня. С другой стороны, пользователи будут платить более низкую ежемесячную цену за все тарифные планы YouTube TV.

реклама

Согласно заявлению, после нескольких месяцев переговоров Google и Disney решили расстаться, по крайней мере, на данный момент.

Как упоминалось ранее, цены на YouTube TV снизятся на $15, с $65 до $50, в то время как каналы, принадлежащие Disney, останутся вне потоковой платформы Google. Те, кому обязательно нужно смотреть контент, предлагаемый отсутствующими каналами, могут подписаться на The Disney Bundle всего за $14 в месяц.

YouTube TV предоставит скидку в размере $15 в месяц, которая будет автоматически применена к следующему счету после 17 декабря. Подписчики, у которых есть акционные цены на YouTube TV, по-прежнему могут рассчитывать на дополнительную скидку в размере $15.

Следующие каналы больше не доступны на YouTube TV: Ваш местный канал ABC, ABC News Live, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Freeform, FX, FXX, FXM, National Geographic, National Geographic Wild, ESPN, ESPN2, ESPN3 (при авторизации в приложении ESPN), ESPNU, ESPNEWS, SEC Network и ACC Network.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

На данный момент подписчики YouTube TV не смогут смотреть Disney каналы, а также потеряют доступ к любым предыдущим записям библиотеки этих каналов, включая контент 4K, доступный в рамках дополнения 4K Plus.